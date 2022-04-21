На Донеччині окупанти намагалися прорватися до Мар'їнки, де на них чекали бійці ЗСУ. Українці завдали удару по важкій техніці росіян – окупанти втратили не тільки таки, але і значну кількість особового складу.

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Дала потужну відсіч росіянам 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи. Українці розтрощили окупантів, не давши підійти до Мар'їнки.

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