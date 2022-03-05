Об этом на своей странице в фейсбук в ночь на 5 марта сообщил журналист Ян Доброносов. Он подчеркнул, что в Колонщине сейчас – критическая ситуация.
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Что происходит в Колонщине
Журналист пояснил, что в этом селе живут его знакомые. Они рассказали, что сейчас у них нет света, воды, связи и тепла. Приходится сидеть в подвалах.
Россияне ходят по селу, танками кладбище уничтожили. Знакомые видели, как соседа расстреляли,
– отметил Доброносов.
И добавил, что в Колонщине – много детей, которым нужна эвакуация. Он поинтересовался у других пользователей сети, как можно помочь им в этом.
Ранее в ВСУ сообщили, что основные усилия россиян сосредоточены на окружении Киева. Они уже исчерпали основную часть оперативных резервов.
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