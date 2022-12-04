Безумные потери оккупантов на Донбассе, террор населения на Юге: главное по возведению Генштаба

Украина героически противостоит полномасштабному вторжению России 284-й день. Наши защитники продолжают наносить оккупантам колоссальные потери.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 4 декабря.

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Враг нанес удар по критической инфраструктуре

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Враг попал в объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

Оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двухлетняя Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площадка и Белогоровка в Луганской области.

Захватчики пытаются улучшить тактическое положение в Донецкой области

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районам Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огонь террора мирных жителей Херсона.

Потери оккупантов

Захватчики понесли значительные потери в Донецкой области. Отмечают, что в период с 28 по 30 ноября этого года в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

К тому же, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

Россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях

Продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты 2 декабря организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.

ВСУ сбили вражеский самолет "Су-25"

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Украинские воины сбили вражеский самолет "Су-25" и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.