Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россияне атаковали Черкассы

Ночью российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Черкасскую область тревога охватила в 21:21 17 марта. С тех пор область находилась под угрозой атаки.

В 01:12 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Черкасс. Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Около 01:24 в Черкассах прогремела серия взрывов. Корреспонденты Суспильного сообщают, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО.

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Сейчас информация о разрушениях или повреждениях не поступала. Также не сообщалось о пострадавших в результате атаки.

В то же время ранее, вечером 17 марта, российская армия также атаковала дронами Днепровский район. В результате атаки вспыхнул пожар, поврежден инфраструктурный объект. Информация о пострадавших не поступала.