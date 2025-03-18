Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росіяни атакували Черкаси

Уночі російська армія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Черкащину тривога охопила о 21:21 17 березня. Відтоді область перебувала під загрозою атаки.

О 01:12 Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Черкас. Українців закликали негайно пройти в укриття чи скористатися правилом двох стін.

Близько 01:24 у Черкасах прогриміла серія вибухів. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі інформація про руйнування чи пошкодження не надходила. Також не повідомляли про постраждалих унаслідок атаки.

Водночас раніше, ввечері 17 березня, російська армія також атакувала дронами Дніпровський район. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Інформація про потерпілих не надходила.