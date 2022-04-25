Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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На видео украинский пленник рассказал, что попал к оккупантам 23 апреля. Он служил в Терробороне Донецкой области.
Подоляк подчеркнул, что своим поведением российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ.
Россия должна быть признана государством-террористом,
– подчеркнул Подоляк.
Следует заметить, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права в обращении с российскими пленными. В то же время, российские пропагандисты уже неоднократно распространяли постановочные видео о якобы бесчеловечном отношении украинских военных к пленным.
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