Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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На видео украинский пленник рассказал, что попал к оккупантам 23 апреля. Он служил в Терробороне Донецкой области.

Подоляк подчеркнул, что своим поведением российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ.

Россия должна быть признана государством-террористом,

– подчеркнул Подоляк.

Следует заметить, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права в обращении с российскими пленными. В то же время, российские пропагандисты уже неоднократно распространяли постановочные видео о якобы бесчеловечном отношении украинских военных к пленным.

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