Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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На відео український полонений розповів, що потрапив до окупантів 23 квітня. Він служив у теробороні Донецької області.

Подоляк наголосив, що своєю поведінкою російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ.

Росія має бути визнаною державою-терористом,

– наголосив Подоляк.

Варто зауважити, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з російськими полоненими. Водночас російські пропагандисти вже неодноразово поширювали постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених.

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