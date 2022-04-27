Поселок граничит с Херсонщиной

Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

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Оккупанты уже трижды сегодня обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонщиной. Людей, к счастью, не задело,
– написал Резниченко.

В результате обстрелов село частично без света. По словам главы Днепропетровской ОГА, на месте работают специалисты.

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