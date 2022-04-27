Селище межує з Херсонщиною

Про це в середу, 27 квітня, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Увага Росіяни скаржаться, що командири з тилів відправляють у бій вже розбиті підрозділи

Окупанти вже тричі за сьогодні (мовиться про 27 квітня – 24 канал) обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило,

– написав Резніченко.

Внаслідок обстрілів село частково залишилось без світла. За словами голови Дніпропетровської ОДА, на місці працюють фахівці, які працюють над відновленням електропостачання.

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Також 27 квітня росіяни обстріляли дніпропетровське село Мар'янське: на вулицях під будинками лежать нерозірвані снаряди.

Водночас українські захисники збили ракету окупантів з ПЗРК "Ігла". Уламки зняли на одному з полів Дніпропетровщини.

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