Селище межує з Херсонщиною
Про це в середу, 27 квітня, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
Увага Росіяни скаржаться, що командири з тилів відправляють у бій вже розбиті підрозділи
Окупанти вже тричі за сьогодні (мовиться про 27 квітня – 24 канал) обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило,
– написав Резніченко.
Внаслідок обстрілів село частково залишилось без світла. За словами голови Дніпропетровської ОДА, на місці працюють фахівці, які працюють над відновленням електропостачання.
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- Також 27 квітня росіяни обстріляли дніпропетровське село Мар'янське: на вулицях під будинками лежать нерозірвані снаряди.
- Водночас українські захисники збили ракету окупантів з ПЗРК "Ігла". Уламки зняли на одному з полів Дніпропетровщини.
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