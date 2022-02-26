Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко 26 февраля. Российские оккупанты совершили ряд авиаударов по Приазовью.
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"Россияне убили 4 человек авиаударами по Приазовью", – заявил Кириленко.
Обстрелы поселков Донецкой области
Больше всего пострадал поселок Сартана. Именно там погибло 4 человек. Еще 6 человек получили ранения, среди них есть ребенок.
В Сартане Донецкой области уничтожили 20 домов. Были налеты на Сопино, где пострадали 3 человека. Авиаудары нанесли на Талаковку и Лебединское.
Русские нарушают все мыслимые правила ведения войны. За свои преступления будут наказаны,
– подчеркнул Кириленко.
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