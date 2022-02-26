Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко 26 лютого. Російські окупанти здійснили низку авіаударів по Приазов'ю.

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"Росіяни убили 4 людини авіаударами по Приазов'ю", – заявив Кириленко.

Обстріли селищ на Донеччині

Найбільше постраждало селище Сартана. Саме там загинуло 4 людей. Ще 6 осіб отримали поранення, серед них є дитина.

У Сартані на Донеччині знищили 20 будинків. Були нальоти на Сопине, де постраждали 3 людей. Авіаудари нанесли на Талаківку й Лебединське.

Росіяни порушують всі мислимі правила ведення війни. За свої злочини будуть покарані,

– наголосив Кириленко.