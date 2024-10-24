Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора. Сейчас начато расследование.

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Россияне убили украинских пленных возле Селидового

Согласно обнародованной информации, еще 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе города Селидово Покровского района Донецкой области.

Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. После этого российские захватчики записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на днях у Селидового россияне также расстреляли двух бойцов ВСУ. Кафиры положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.