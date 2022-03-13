Россияне убили Александра Кононова – волонтера из Донбасса, 98 дней пробывшего в плену боевиков

Российские оккупанты убили Александра Кононова – волонтера из Донбасса. Помогать украинским защитникам он начал еще в 2014 году.

Тогда Кононов развозил воду, еду и медикаменты на украинские позиции. В то время волонтер почти десять лет как жил с инвалидностью. Получил травму в металлопроизводстве: не имел правой руки и левой ноги.

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Кононов 98 дней пробыл в плену "на подвале" на территории оккупированной Луганской области. Там волонтера пытали.

Впоследствии Кононов заново строил жизнь на Житомирщине. Приобрел там один из давно оставленных домов, перевез в дом коз и овец, запустил маленькую козью ферму с сыроварней.

Позже Кононов вернулся в родной Донбасс.

Еще раз начал жизнь сначала. Полномасштабное вторжение России его оборвало. Александра убили в собственном доме. Прямо в коляске. Вечная память настоящему украинцу Донбасса,

– говорится в сообщении.

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