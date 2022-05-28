Глава Донецкой ОВА Кириленко также заявил, что сейчас известно о 4 раненых. Он подчеркнул: каждого военного преступника накажут.
Заметьте Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их – они ошибаются, – Зеленский
Кириленко добавил, что по состоянию на 27 мая невозможно установить, скольких людей оккупанты убили в Мариуполе и Волновахе.
Россия убивает гражданских. Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донецкой области. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе,
– говорится в сообщении.
Глава ОВА о ситуации в Донецкой области
Кириленко рассказал, что сейчас вся линия фронта – под обстрелами. Российские захватчики бьют по Авдеевке, Светлодарску, Марьинке, Красногоровке и другим населенным пунктам. В течение 27 мая были "прилеты" по территории Святогорской общины.
Россияне бьют из разных видов оружия.
Украинские защитники и защитницы сосредоточились на том, чтобы сдержать оккупантов и не дать им реализовать свои планы. Речь идет о захвате территории всей Луганской области, а также – трассы Бахмут – Лисичанск. Кириленко подчеркнул, что российские оккупанты продолжают свою тактику и уничтожают всю гражданскую инфраструктуру.
Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов
Группировка Объединенных сил сообщила, что российские оккупанты обстреляли в Донецкой и Луганской областях 49 населенных пунктов. Враг открывал огонь из:
- боевой авиации;
- реактивной системы залпового огня;
- ствольной артиллерии крупных калибров;
- танков;
- минометов различных систем.
Украинские защитники и защитницы нанесли врагу значительные потери. В частности, уничтожили:
- 5 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).
Зеленский о ситуации на Донбассе
Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам в ночь на 28 мая заявил, что ситуация на Донбассе – очень тяжелая. Хотя бы до сотого дня войны российские захватчики пытаются достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24-го февраля.
"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это – мы, это наша сущность", – заявил Зеленский.
Важно – ночное обращение Зеленского за 27 мая: смотрите видео