Глава Донецкой ОВА Кириленко также заявил, что сейчас известно о 4 раненых. Он подчеркнул: каждого военного преступника накажут.

Заметьте Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их – они ошибаются, – Зеленский

Кириленко добавил, что по состоянию на 27 мая невозможно установить, скольких людей оккупанты убили в Мариуполе и Волновахе.

Россия убивает гражданских. Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донецкой области. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА о ситуации в Донецкой области

Кириленко рассказал, что сейчас вся линия фронта – под обстрелами. Российские захватчики бьют по Авдеевке, Светлодарску, Марьинке, Красногоровке и другим населенным пунктам. В течение 27 мая были "прилеты" по территории Святогорской общины.

Россияне бьют из разных видов оружия.

Украинские защитники и защитницы сосредоточились на том, чтобы сдержать оккупантов и не дать им реализовать свои планы. Речь идет о захвате территории всей Луганской области, а также – трассы Бахмут – Лисичанск. Кириленко подчеркнул, что российские оккупанты продолжают свою тактику и уничтожают всю гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов

Группировка Объединенных сил сообщила, что российские оккупанты обстреляли в Донецкой и Луганской областях 49 населенных пунктов. Враг открывал огонь из:

боевой авиации;

реактивной системы залпового огня;

ствольной артиллерии крупных калибров;

танков;

минометов различных систем.

Украинские защитники и защитницы нанесли врагу значительные потери. В частности, уничтожили:

5 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Зеленский о ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам в ночь на 28 мая заявил, что ситуация на Донбассе – очень тяжелая. Хотя бы до сотого дня войны российские захватчики пытаются достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24-го февраля.

"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это – мы, это наша сущность", – заявил Зеленский.

Важно – ночное обращение Зеленского за 27 мая: смотрите видео