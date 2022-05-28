Голова Донецької ОВА Кириленко також заявив, що наразі відомо про 4 поранених. Він наголосив: кожного воєнного злочинця покарають.

Зауважте Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми – вони помиляються, – Зеленський

Станом на 27 травня неможливо встановити, скількох людей окупанти вбили у Маріуполі та Волновасі.

Росія вбиває цивільних. Сьогодні росіяни вбили 5 і поранили ще 4 мирних жителів Донеччини. Наразі неможливо встановити точну жертв у Маріуполі та Волновасі,

– повідомив Кириленко.

Очільник ОВА про ситуацію на Донеччині

Кириленко розповів, що наразі усі лінія фронту – під обстрілами. Російські загарбники гатять по Авдіїівці, Світлодарську, Мар'їнці, Красногорівці та інших населених пунктах. Упродовж 27 травня були "прильоти" по території Святогірської громади.

Росіяни гатять з різних видів зброї.

Українські захисники та захисниці зосередилися на тому, аби стримати окупантів й не дати їм реалізувати своїх планів. Мовиться про захоплення території усієї Луганщини, а також – траси Бахмут – Лисичанськ. Кириленко наголосив, що російські окупанти продовжують свою тактику та знищують усю цивільну інфраструктуру.

Окупанти обстріляли 49 населених пунктів

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що російські окупанти обстріляли на Донеччині та Луганщині 49 населених пунктів. Ворог відкривав вогонь з:

бойової авіації;

реактивної системи залпового вогню;

ствольної артилерії великих калібрів;

танків;

мінометів різних систем.

Українські захисники та захисниці завдали ворогу значних втрат. Зокрема, знищили: