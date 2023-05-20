Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал детали ночной атаки со стороны россиян, пишет 24 Канал. По его словам, после полуночи россияне продолжили обстреливать Херсон и населенные пункты.
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В результате обстрела Херсонщины двое погибших и один раненый
В поселке Киндийка пострадал мужчина, который был в доме, куда прилетел минный снаряд оккупантов. Мужчину доставили в больницу с тяжелым ранением руки.
Толоконников рассказал, что к утру россияне ударили по Николаевке и Бериславу авиабомбами. Подлый обстрел произошел в 4 утра, когда люди спали дома.
Сообщается, что один из снарядов прилетел в дом Михаила и Натальи, которым было по 45 лет. На момент обстрела Берислава они спали и, к сожалению, погибли после попадания.
Последствия обстрела дома в Бериславе / Фото Офис генпрокурора
Михаил и Наталья погибли в кроватях. Именно там их тела обнаружили спасатели, когда разбирали завалы.
Россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область
- Александр Толоконников сообщил, что 19 мая российские военные 53 раза обстреляли Херсонскую область с левого берега. Оккупанты использовали дроны и управляемые авиационные бомбы.
- Под огнем оккупантов снова оказался Кизомыс. К счастью, в результате обстрелов там нет пострадавших за вчерашние сутки.
- Однако в результате обстрелов есть разрушения. В частности, в Бериславском районе российские военные били по автозаправке.
- Также в Антоновке были возгорания домов после обстрелов. Пожары под обстрелами ликвидировали спасатели.