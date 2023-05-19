Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона оценила ракетный потенциал России, пишет 24 Канал. Она согласилась, что действующие темпы производства ракет в России остаются опасными для Украины.

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Гуменюк заявила, что Украина способна противостоять ракетным атакам России

Но в то же время Гуменюк подчеркнула, что Украина способна противостоять России, несмотря на то, что она наращивает темпы производства ракет.

Но мы должны понимать, что наращивая свою систему противодействия, в том числе при поддержке международных партнеров, мы способны им противостоять – даже такой опасной цифре и даже таким опасным темпам наращивания производства ими ракет,

– сказала она.

По ее словам, задача Украины состоит в том, что обеспечить защиту от этих ракет и "пытаться получить то, чем мы сможем противодействовать этим атакам".

В качестве примера она привела российские ракетоносители морского базирования, которые находятся в Черном и Азовском морях на дежурстве. Этим присутствием, как сказала Гуменюк, они истощают не только ПВО Украины, но и нервную систему Украины.

"Поэтому, думаю, что пройдет определенное время и мы начнем испытывать их нервную систему", – сказала спикер, намекая на удары по вражеским кораблям.

Что сказала Гуменюк о качестве российских ракет

Также Наталья Гуменюк высказалась о качестве российских ракет. Дело в том, что оккупанты чуть ли не с конвейера забирают ракеты, которыми атакуют Украину.

Не стоит себя убаюкивать такими утверждениями, потому что даже изготовлены на скорую руку (ракеты – 24 Канал) – они все же являются высокоточными приборами и изготовление их очень существенно стандартизировано,

– сказала она.

Спикер также подчеркнула, что не стоит недооценивать профессионализм тех, кто производит ракеты в России.

"Пока они могут возобновлять свой запас ракет, наше противодействие будет все равно страдать", – добавила Гуменюк.

Следовательно, она констатировала, что нужно усиливать санкции против Кремля, что не позволит России не только возобновлять ракетный запас, но и остановит производство ракет.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что Украине следует усиливать ПВО, чтобы наши военные могли противодействовать причине этих ракетных атак. В качестве примера она привела уничтожение самолетов, из которых оккупанты запускают ракеты.

Сколько ракет может производить Россия: данные ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал, сколько ракет может производить Россия.

По его словам, сразу россияне в состоянии производить на месяц: