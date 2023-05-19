Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону оцінила ракетний потенціал Росії, пише 24 Канал. Вона погодилася, що чинні темпи виробництва ракет у Росії залишаються небезпечними для України.

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Гуменюк заявила, що Україна здатна протистояти ракетним атакам Росії

Та водночас Гуменюк наголосила, що Україна здатна протистояти Росії, попри те, що та нарощує темпи виробництва ракет.

Але ми маємо розуміти, що, нарощуючи свою систему протидії, в тому числі за підтримки міжнародних партнерів, ми здатні їм протистояти – навіть такій небезпечній цифрі і навіть таким небезпечним темпам нарощування виробництва ними ракет,

– сказала вона.

За її словами, завдання України полягає в тому, що забезпечити захист від цих ракет і "намагатися отримати те, чим ми зможемо протидіяти цим атаками".

Як приклад вона навела російські ракетоносії морського базування, які перебувають у Чорному та Азовському морях на чергуванні. Соєю присутністю, як сказала Гуменюк, вони виснажують не тільки ППО України, але й нервову систему України.

"Тому, думаю, що пройде певний час і ми почнемо випробовувати їх нервову систему", – сказала речниця, натякаючи на удари по ворожих кораблях.

Що Гуменюк сказала про якість російських ракет

Також Наталія Гуменюк висловилася щодо якості російських ракет. Річ у тім, що окупанти ледь не з конвеєра забирають ракети, якими атакують Україну.

Не варто себе заколисувати такими твердженнями, тому що навіть виготовлені нашвидкуруч (ракети – 24 Канал) – вони все ж таки є приладами високоточними і виготовлення їх дуже суттєво стандартизовано,

– сказала вона.

Речниця також наголосила, що не варто недооцінювати професіоналізм тих, хто виготовляє ракети в Росії.

"Поки вони можуть поновлювати свій запас ракет наша протидія буде все одно страждати", – додала Гуменюк.

Відтак, вона констатувала, що потрібно посилювати санкції проти Кремля, що не дозволить Росії не тільки поновлювати ракетний запас, але й зупинить виробництво ракет.

Крім того, Гуменюк наголосила, що Україні слід посилювати ППО, щоб наші військові могли протидіяти причині цих ракетних атак. Як приклад вона навела знищення літаків, з яких окупанти запускають ракети.

Скільки ракет може виготовляти Росія: дані ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький прокоментував, скільки ракет може виготовляти Росія.

За його словами, зраз росіяни в змозі виготовляти на місяць: