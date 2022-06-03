О еще одном жутком случае зверств россиян в Киевской области рассказал начальник Главного управления Национальной полиции области Андрей Небытов. Россияне расстреляли семью 13-летней девочки и подумали, что она тоже мертва.

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Российские военные расстреляли 13-летнюю девочку

Колонна российских военных зашла в Катюжанку в Киевской области в конце февраля. 13-летняя Даша с отцом и мачехой хотели оттуда уехать в более безопасное место. Российские военные открыли огонь по машине. Отец и его жена погибли на месте, машина загорелась.

Даша пыталась сбежать, но россияне пустили автоматную очередь. Ребенка тяжело ранили. Истекая кровью, девочка буквально выползала из-под пуль, чудом выжила.

Как ребенку удалось спастись

По словам самой Даши, она перебежала в другое место, спряталась за досками. Российские солдаты подошли и потрогали ее за ногу. Были уверены, что ребенок уже мертв. Девочка действительно была в крови, потому что две пули попали в нее: одна в руку, другая – в бедро.

Я поняла, что в меня стрельнули, но ничего не чувствовала, потому что все было немое. Они подергали меня за ногу, подумали, что я мертва и пошли дальше. Под забором поняла: если я сама не смогу, мне никто не поможет. Встала на руки и ноги и так поползла под заборами,

– вспоминает Даша.

Папу и его жену люди похоронили на кладбище, а ее уже отвезли в больницу. Сейчас девочка живет с мамой, у нее есть сестричка.

Небытов уверяет, что девочка осталась жива, но то, что с ней произошло – очередное доказательство преступления россиян против человечества.

Россияне на Киевщине совершали зверства

Украина расследует преступления россиян во время оккупации северных областей государства. С этим нам помогает специальная международная комиссия. Генпрокуратура уже направила в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Речь идет об уголовном деле против российского военного Михаила Романова, который совершал бесчеловечные зверства в Киевской области.

Хотя с момента освобождения этой территории прошло два месяца, но тела замученных людей там находят до сих пор. В конце мая стало известно, что правоохранители в лесной зоне возле позиций российских войск под Макаровым обнаружили тело мирного жителя. По предварительным данным, враг забил его до смерти.

Между тем, в мире уже начинают признавать и называть действия России геноцидом против украинского народа. В частности, в американском аналитическом центре New Lines Institute for Strategy and Policy и в канадском Центре по правам человека имени Рауля Валленберга подготовили соответствующий доклад. Документом они обвиняют Россию в нарушении статей Конвенции ООН о геноциде. Доклад является первым, который определяет, имеет ли война геноцидный характер. Он является независимым расследованием.

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