Про ще один моторошний випадок звірств росіян на Київщині розповів начальник Головного управління Національної поліції області Андрій Нєбитов. Росіяни розстріляли родину 13-річної дівчинки й подумали, що вона також мертва.

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Російські військові розстріляли 13-річну дівчинку

Колона російських військових зайшла в Катюжанку на Київщині наприкінці лютого. 13-річна Даша з батьком та мачухою хотіли звідти виїхати у більш безпечне місце. Російські військові відкрили вогонь по машині. Батько та його дружина загинули на місці, автівка загорілась.

Даша намагалась втекти, але росіяни пустили автоматну чергу. Дитину тяжко поранили. Стікаючи кров'ю, дівчинка буквально виповзала з-під куль, дивом вижила.

Як дитині вдалось врятуватись

За словами самої Даші, вона перебігла в інше місце, сховалась за дошками. Російські солдати підійшли і порухали її за ногу. Були впевнені, що дитина вже мертва. Дівчинка дійсно була в крові, тому що дві кулі потрапили в неї: одна в руку, інша – у бедро.

Я зрозуміла, що в мене стрельнули, але нічого не відчувала, бо все було німе. Вони подьоргали мене за ногу, подумали, що я мертва і пішли далі. Під парканом зрозуміла: якщо я сама не зможу, то мені ніхто не поможе. Встала на руки і ноги й так поповзла під парканами,

– пригадує Даша.

Тата та його дружину люди поховали на цвинтарі, а її вже відвезли до лікарні. Зараз дівчинка живе з мамою, в неї є сестричка.

Нєбитов запевняє, що дівчинка залишилась жива, але те, що з нею сталось – черговий доказ злочину росіян проти людства.

Росіяни на Київщині вчиняли звірства

Україна розслідує злочини росіян під час окупації північних областей нашої держави. З цим нам допомагає спеціальна міжнародна комісія. Генпрокуратура України вже скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Мовиться про кримінальну справу проти російського військового Михайла Романова, який вчиняв нелюдські звірства у Київській області.

Хоча з моменту звільнення цієї території минуло два місяці, але тіла закатованих людей там знаходять досі. Наприкінці травня стало відомо, що правоохоронці у лісовій зоні біля позицій російських військ під Макаровим виявили тіло мирного жителя. За попередніми даними, ворог забив його до смерті.

Тим часом у світі вже починають визнавати і називати дії Росії геноцидом проти українського народу. Зокрема, в американському аналітичному центрі New Lines Institute for Strategy and Policy та канадському Центрі з прав людини імені Рауля Валленберга підготували відповідну доповідь. Документом вони звинувачують Росію у порушенні статей Конвенції ООН про геноцид. Доповідь є першою, яка визначає, чи має війна геноцидний характер. Вона є незалежним розслідуванням.

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