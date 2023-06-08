Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Украинска около 19:45. В результате обстрела погибла семья из трех человек и ранены еще четверо детей.
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Среди раненых сразу четверо детей
Обстрел со стороны оккупантов унес жизни дедушки, его сына и 4-летнего внука. Еще две девушки и двое мальчиков, в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения.
Также на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине. Окончательное количество жертв устанавливается.
По предварительной информации, россияне обстреляли Украинск из артиллерии.
Показываем Украинск на карте
В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко информирует, что россияне обстреляли Украинск 152-миллиметровой артиллерией. Он уточнил, что всего ранены 5 человек.
В самом городе повреждены 14 многоэтажек и 2 частных дома.
Россияне обстреливают Донецкую область
Кроме того, Павел Кириленко сообщил оперативную ситуацию по Донецкой области по состоянию на утро 8 июня. В частности:
- на Волновахском направлении россияне нанесли авиаудара по Нескучному – повреждены дома на 4 улицах;
- на Донецком направлении Кураховская община трижды попадала под обстрелы. Утром 4 ракеты враг выпустил по Авдеевке – ранен 1 человек;
- на Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке. В городе повреждены 3 дома, 2 админздания и 1 инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 3 дома. Вечером под огнем оказались окрестности Константиновки;
- на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, зафиксировано 9 обстрелов Лиманской общины.
Последствия обстрела Донецкой области 7 июня / Фото с телеграммы главы Донецкой ОВА