Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Украинска около 19:45. В результате обстрела погибла семья из трех человек и ранены еще четверо детей.

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Среди раненых сразу четверо детей

Обстрел со стороны оккупантов унес жизни дедушки, его сына и 4-летнего внука. Еще две девушки и двое мальчиков, в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения.

Также на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине. Окончательное количество жертв устанавливается.

По предварительной информации, россияне обстреляли Украинск из артиллерии.

Показываем Украинск на карте

В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко информирует, что россияне обстреляли Украинск 152-миллиметровой артиллерией. Он уточнил, что всего ранены 5 человек.

В самом городе повреждены 14 многоэтажек и 2 частных дома.

Россияне обстреливают Донецкую область

Кроме того, Павел Кириленко сообщил оперативную ситуацию по Донецкой области по состоянию на утро 8 июня. В частности:

на Волновахском направлении россияне нанесли авиаудара по Нескучному – повреждены дома на 4 улицах;

на Донецком направлении Кураховская община трижды попадала под обстрелы. Утром 4 ракеты враг выпустил по Авдеевке – ранен 1 человек;

на Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке. В городе повреждены 3 дома, 2 админздания и 1 инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 3 дома. Вечером под огнем оказались окрестности Константиновки;

на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, зафиксировано 9 обстрелов Лиманской общины.

Последствия обстрела Донецкой области 7 июня / Фото с телеграммы главы Донецкой ОВА

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