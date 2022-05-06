В результате вооруженной агрессии России на территории Украины погибли 223 ребенка. Таковы актуальные данные ювенальных прокуроров по состоянию на утро 6 мая.
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Регионы, в которых пострадали дети
К сожалению, больше всего украинских деток с начала полномасштабного вторжения пострадало в Донецкой области. Также известно и о других областях:
- Донецкая область – 139,
- Киевская – 116,
- Харьковская – 96,
- Черниговская – 68,
- Херсонская – 46,
- Николаевская – 44,
- Луганская – 37,
- Запорожская – 27,
- Сумская – 17,
- город Киев – 16,
- Житомирская – 15.
В целом, с начала войны России против Украины по меньшей мере 631 ребенок пострадал. К сожалению, за минувшие сутки количество жертв среди несовершеннолетних выросло. Так, российская агрессия унесла жизни 223 детей. Еще не менее 408 ранены.
Ювенальные прокуроры подчеркивают, что цифры не окончательны. Пока продолжают устанавливать данные в тех местах, где сейчас ведутся активные боевые действия, а также на временно оккупированных и освобожденных от вражеских военных территориях.
За прошедшие сутки стало известно еще о двух смертях
Российские кафиры в четверг, 5 мая, обстреляли региональный ландшафтный парк "Фельдман Экопарк" . Он расположен в поселке городского типа Лесное Харьковской области. В результате вражеского удара погиб 15-летний волонтер. Он занимался кормлением, а также эвакуацией животных.
Также удалось обнаружить еще одну смерть несовершеннолетнего. Так, 23 апреля жертвой бомбардировки стал 17-летний юноша. Тогда вражеские военные обстреляли село Новоселовка Покровского района Донецкой области.
Подчеркивают Ювенальные прокуроры и то, что кафиры продолжают уничтожать учебные заведения. Так, с начала войны в городах и селах Украины повреждения получили 1 607 учебных заведений. Стоит отметить, что 121 из них полностью уничтожен.
Число пострадавших ежедневно растет
Известно, что в ночь на 5 мая российские кафиры обстреливали Донецкую область. В результате вражеских ударов существенно пострадал Краматорск. От рук захватчиков пострадали 25 человек , шестерых из них отправили в больницу. В Донецкой ОВА подчеркнули , что угрозы жизни госпитализированной нет.
Также 4 мая оккупанты обстреляли Святогорск Краматорского района . Попали они и на территорию Свято-Успенской лавры, в которой прятались вынужденно перемещенные лица. От вражеской атаки пострадали семь человек.
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