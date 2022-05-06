В результате вооруженной агрессии России на территории Украины погибли 223 ребенка. Таковы актуальные данные ювенальных прокуроров по состоянию на утро 6 мая.

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Регионы, в которых пострадали дети

К сожалению, больше всего украинских деток с начала полномасштабного вторжения пострадало в Донецкой области. Также известно и о других областях:

Донецкая область – 139,

Киевская – 116,

Харьковская – 96,

Черниговская – 68,

Херсонская – 46,

Николаевская – 44,

Луганская – 37,

Запорожская – 27,

Сумская – 17,

город Киев – 16,

Житомирская – 15.

В целом, с начала войны России против Украины по меньшей мере 631 ребенок пострадал. К сожалению, за минувшие сутки количество жертв среди несовершеннолетних выросло. Так, российская агрессия унесла жизни 223 детей. Еще не менее 408 ранены.

Ювенальные прокуроры подчеркивают, что цифры не окончательны. Пока продолжают устанавливать данные в тех местах, где сейчас ведутся активные боевые действия, а также на временно оккупированных и освобожденных от вражеских военных территориях.

За прошедшие сутки стало известно еще о двух смертях

Российские кафиры в четверг, 5 мая, обстреляли региональный ландшафтный парк "Фельдман Экопарк" . Он расположен в поселке городского типа Лесное Харьковской области. В результате вражеского удара погиб 15-летний волонтер. Он занимался кормлением, а также эвакуацией животных.

Также удалось обнаружить еще одну смерть несовершеннолетнего. Так, 23 апреля жертвой бомбардировки стал 17-летний юноша. Тогда вражеские военные обстреляли село Новоселовка Покровского района Донецкой области.

Подчеркивают Ювенальные прокуроры и то, что кафиры продолжают уничтожать учебные заведения. Так, с начала войны в городах и селах Украины повреждения получили 1 607 учебных заведений. Стоит отметить, что 121 из них полностью уничтожен.

Число пострадавших ежедневно растет

Известно, что в ночь на 5 мая российские кафиры обстреливали Донецкую область. В результате вражеских ударов существенно пострадал Краматорск. От рук захватчиков пострадали 25 человек , шестерых из них отправили в больницу. В Донецкой ОВА подчеркнули , что угрозы жизни госпитализированной нет.

Также 4 мая оккупанты обстреляли Святогорск Краматорского района . Попали они и на территорию Свято-Успенской лавры, в которой прятались вынужденно перемещенные лица. От вражеской атаки пострадали семь человек.

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