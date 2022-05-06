Внаслідок збройної агресії Росії на території України загинуло 223 дитини. Такими є актуальні дані Ювенальних прокурорів станом на ранок 6 травня.

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Регіони, у яких постраждали діти

На жаль, найбільше українських діток від початку повномасштабного вторгнення постраждало на Донеччині. Також відомо і про інші області:

Донецька область – 139,

Київська – 116,

Харківська – 96,

Чернігівська – 68,

Херсонська – 46,

Миколаївська – 44,

Луганська – 37,

Запорізька – 27,

Сумська – 17,

місто Київ – 16,

Житомирська – 15.

Загалом, від початку війни Росії проти України щонайменше 631 дитина постраждала. На жаль, за минулу добу кількість жертв серед неповнолітніх зросла. Так, російська агресія забрала життя 223 дітей. Ще щонайменше 408 поранені.

Ювенальні прокурори підкреслюють, що цифри не остаточні. Наразі продовжують встановлювати дані у тих місцях, де зараз ведуться активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих і звільнених від ворожих військових територіях.

За минулу добу стало відомо ще про дві смерті

Російські окупанти у четвер, 5 травня, обстріляли регіональний ландшафтний парк "Фельдман Екопарк". Він розташований у селищі міського типу Лісне, що на Харківщині. Внаслідок ворожого удару загинув 15-річний волонтер. Він займався годуванням, а також евакуацією тварин.

Також вдалося виявити ще одну смерть неповнолітнього. Так, 23 квітня жертвою бомбардування став 17-річний юнак. Тоді ворожі військові обстріляли село Новоселівка Покровського району, що на Донеччині.

Наголошують Ювенальні прокурори і на тому, що окупанти продовжують знищувати заклади освіти. Так, від початку війни в містах і селах України пошкоджень зазнали 1 607 закладів освіти. Варто зазначити, що 121 із них знищений повністю.

Кількість постраждалих щоденно зростає

Відомо, що у ніч проти 5 травня російські окупанти обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ворожих ударів суттєво постраждав Краматорськ. Від рук загарбників постраждали 25 людей, шістьох з них відправили до лікарні. У Донецькій ОВА підкреслили, що загрози життю госпіталізованим немає.

Також 4 травня окупанти обстріляли Святогірськ Краматорського району. Влучили вони й на територію Свято-Успенської лаври, в якій переховувалися вимушено переміщені особи. Від ворожої атаки постраждали семеро людей.

Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео