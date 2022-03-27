Россияне убили женщину в Мариуполе, а ее маленького сына похитили для пропагандистских съемок

Российские пропагандисты в своей "работе" не останавливается ни перед чем. Это касается и так называемых "журналистов", которые работают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С первых дней войны русские оккупанты начали уничтожать Мариуполь. Город в постоянной осаде, его жителей обстреливают ракетами и сбрасывают бомбы.

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Сколько погибло мирных жителей Мариуполя – неизвестно. Ведь в город не могут добраться волонтеры и спасатели, а погибших хоронят в братских могилах. Некоторые тела просто лежат на улицах города – их не успевают убрать.

Именно от обстрела погибла и шедшая со своим сыном к соседке женщина. В них попали осколки. Мальчик получил ранение. Его мама погибла у него на глазах.

После этого ребенка вывезли на оккупированные территории, где пропагандисты решили взять у него комментарий, пока он лежит на больничной койке с осколочным ранением. И их никоим образом не смутило то, что мама этого мальчика погибла как раз из-за обстрела со стороны оккупантов.

Видео "интервью" раненого мальчика, у которого погибла мать