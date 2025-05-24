Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА и прокуратуру Сумской области.

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Какие последствия удара по Большой Писаревке днем 24 мая

Оккупанты не впервые бьют по Ахтырскому району. На этот раз управляемые авиабомбы попали по поселку Великая Писаревка. Несколько дней назад россияне атаковали этот населенный пункт во время выдачи гуманитарной помощи.

На этот раз они ударили КАБом по гражданской инфраструктуре поселка Большая Писаревка.

Как сообщили в ОВА, в результате обстрела 24 мая погибла 51-летняя женщина. Ранения получил 43-летний местный житель, он получает необходимую медицинскую помощь. Вследствие удара КАБами повреждены жилые дома.

Власти подчеркнули, что эта атака – очередное военное преступление России против мирного населения Сумщины.

Прокуроры начали расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека. Они уточнили, что женщина погибла на территории собственного домовладения, а раненому – 42 года. Сейчас правоохранители документируют последствия обстрела.