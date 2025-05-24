Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та прокуратуру Сумщини.

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Які наслідки удару по Великій Писарівці вдень 24 травня

Окупанти не вперше б'ють по Охтирському району. Цього разу керовані авіабомби влучили по селищу Велика Писарівка. Кілька днів тому росіяни атакували цей населений пункт під час видачі гуманітарної допомоги.

Цього разу вони вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі селища Велика Писарівка.

Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу 24 травня загинула 51-річна жінка. Поранення отримав 43-річний місцевий мешканець, він отримує необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару КАБами пошкоджено житлові будинки.

Влада підкреслила, що ця атака – черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Сумщини.

Прокурори розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини. Вони уточнили, що жінка загинула на території власного домоволодіння, а пораненому – 42 роки. Зараз правоохоронці документують наслідки обстрілу.