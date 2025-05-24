Там кажуть, що інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

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Яка ситуація на Сумщині

Як повідомили в УВ "Курськ", наразі жодних даних про захід російської армії в Юнаківку немає. У DeepState кажуть, що у "сірій" зоні наразі перебуває Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка. Окрім цього, у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади "сіра" зона розширилася 12 – 13 травня.

Зазначимо, що в Росії не полишають мрій про те, щоб захопити Суми. Зокрема, під час візиту на Курщину російський диктатор Владімір Путін пожартував про те, що місто повинне стати російським.

Тоді очільник Кремля сказав, що "Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б Суми".

За словами Путіна, таке ж саме бажання володіти Сумською областю було в Олександра Хінштейна, тому він нібито й був призначений тимчасовим губернатором Курської області.