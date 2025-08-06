В результате этого погибли мужчина и женщина, ранены 12 человек, среди них – по меньшей мере 2 ребенка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья и полицию Запорожской области.

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Какие последствия российской атаки на Запорожскую область?

Утром 6 августа в промежутке с 05:55 по 06:10 россияне нанесли удары четырьмя ФАБами по Запорожскому району, два из них попали по базе отдыха. В больницу доставлены по меньшей мере 5 человек в тяжелом и среднем состояниях. Количество пострадавших пока уточняется.

Последствия атаки на базу отдыха: видео Запорожской ОВА

Спасатели транспортировали травмированных и передали бригадам экстренной медицинской помощи. Они также провели эвакуацию отдыхающих из очагов опасности.

Россияне атаковали Запорожскую область / Фото ГСЧС Запорожья

Чрезвычайники ликвидируют возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории. В результате атаки повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.

На месте происшествия работают все экстренные службы. По фактам военного преступления следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства.

Отметим, что россияне постоянно атакуют Запорожье. За минувшие сутки они 567 раз обстреляли 16 населенных пунктов области различными средствами поражения. В частности, сбросили 6 авиабомб по Заречному, Гуляйполю, Малиновке, Ольговскому и Новоандреевке.