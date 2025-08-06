В связи с этим на Запорожском направлении ситуация остается непростой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что сказал Волошин о ситуации на Запорожском направлении?

По словам представителя Сил обороны Юга, на Запорожском направлении, и в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация довольно непростая и практически неизменная.

Уже примерно неделю она одинакова, то есть противник продолжает обстрелы, продолжает удары дронами-камикадзе, применяет авиацию, а также проводит небольшое количество штурмовых действий,

– рассказал Волошин.

Он добавил, что украинские Силы обороны пытаются выбить россиян из Каменского и удержать те позиции, которые у них еще есть в этом населенном пункте.

Волошин также отметил, что россияне активно применяют авиацию для того, чтобы другие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, максимально разрушить и создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.

Отметим, что за прошедшие сутки Россия осуществила 567 обстрелов 16 населенных пунктов Запорожской области, используя авиабомбы, беспилотники, РСЗО и артиллерию. В результате этого 2 человека погибли, еще 12 ранены, среди них – 4 детей.