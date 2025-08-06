У зв'язку з цим на Запорізькому напрямку ситуація залишається непростою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що сказав Волошин про ситуацію на Запорізькому напрямку?

За словами речника Сил оборони Півдня, на Запорізькому напрямку, і зокрема, на Гуляйпільському та Оріховському напрямках ситуація доволі непроста й практично незмінна.

Вже приблизно тиждень вона однакова, тобто противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами-камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій,

– розповів Волошин.

Він додав, що українські Сили оборони намагаються вибити росіян з Кам'янського і втримати ті позиції, які в них ще є в цьому населеному пункті.

Волошин також зазначив, що росіяни активно застосовують авіацію для того, щоб інші населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, максимально зруйнувати та створити "чорну смугу" для подальшого просування.

Зазначимо, що протягом минулої доби Росія здійснила 567 обстрілів 16 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіабомби, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок цього 2 людей загинуло, ще 12 поранені, серед них – 4 дітей.