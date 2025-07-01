Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Последствия российского удара по больнице в Херсоне

Пронин сообщил, что вчера, 1 июля, около 23:00 оккупационные войска обстреляли из артиллерии одну из больниц в Херсоне.

В результате российской атаки пострадало здание медучреждения. Также ранены 5 пациентов и 3 медицинских сестер.

44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно,

– отметил глава ОВА.

Россияне ударили по больнице в Херсоне / Фото Александра Прокудина

Он добавил, что в медучреждении также находятся 4 пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. Они все получили взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одна 69-летней пострадавшей помощь оказали на месте, но от госпитализации она отказалась.

Напомним, в конце июня российские войска ударили по Центральному району Херсона. Вследствие вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек пострадал.