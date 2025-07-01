Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Наслідки російського удару по лікарні в Херсоні

Пронін повідомив, що учора, 1 липня, близько 23:00 окупаційні війська обстріляли з артилерії одну з лікарень у Херсоні.

Внаслідок російської атаки постраждала будівля медзакладу. Також поранено 5 пацієнтів і 3 медичних сестер.

44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно,

– зазначив очільник ОВА.

Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні / Фото Олександра Прокудіна

Він додав, що у медзакладі також перебувають 4 постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. Вони всі отримали вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одна 69-річній потерпілій допомогу надали на місці, але від госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, наприкінці червня російські війська вдарили по Центральному району Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина постраждала.