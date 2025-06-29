Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Які наслідки обстрілу Херсону

Росія продовжує щодня завдавати терористичних ударів по мирних містах України. Окупанти вдарили по Центральному району Херсона 29 червня близько 14:30.

На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють,

– повідомив Прокудін.

Також внаслідок ворожої атаки постраждав 61-річний мешканець Херсону. Його доправили до однієї з лікарень міста з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Наразі медики проводять дообстеження потерпілого.

До слова, вранці 29 червня близько 08:30 російські війська атакували дроном цивільне авто на Харківщині. Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік, ще один – 59-річний – отримав поранення, його було госпіталізовано.