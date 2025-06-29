БпЛА атакував авто на дорозі поблизу села Приколотне. Про це пише 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Дрон влучив по цивільних

Уранці в неділю, 29 червня, близько 08:30 на Харківщині зафіксовано влучання ворожого ударного дрона по цивільному автомобілю, коли той рухався дорогою.

За даними ОДА, унаслідок атаки, на жаль, загинув 60-річний чоловік. Ще один – 59-річний – дістав вибухове поранення. Його госпіталізували.

Окупанти продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру на Харківщині, цілеспрямовано вражаючи цивільні об'єкти. Так, увечері 28 червня росіяни завдали удару "Шахедами", зокрема, по Харкову та області. У передмісті спалахнула пожежа у приватному будинку. Постраждала одна людина.

До слова, Росія масовано атакувала українські міста у ніч проти 29 червня. Є пошкодження критичної інфраструктури на Львівщині. Загалом більшість повітряних цілей були спрямовані саме на Захід України.