БпЛА атаковал авто на дороге вблизи села Приколотное. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Дрон попал по гражданским

Утром в воскресенье, 29 июня, около 08:30 на Харьковщине зафиксировано попадание вражеского ударного дрона по гражданскому автомобилю, когда тот двигался по дороге.

По данным ОГА, в результате атаки, к сожалению, погиб 60-летний мужчина. Еще один – 59-летний – получил взрывное ранение. Его госпитализировали.

Оккупанты продолжают обстреливать мирную инфраструктуру на Харьковщине, целенаправленно поражая гражданские объекты. Так, вечером 28 июня россияне нанесли удар "Шахедами", в частности, по Харькову и области. У пригороде вспыхнул пожар в частном доме. Пострадал один человек.

К слову, Россия массированно атаковала украинские города в ночь на 29 июня. Є повреждения критической инфраструктуры на Львовщине. В целом большинство воздушных целей были направлены именно на Запад Украины.