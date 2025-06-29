Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

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Наслідки обстрілу Сміли

Уночі 29 червня Росія вдарила по Черкащині ракетами. Внаслідок удару у місті Сміла повністю зруйновано приміщення коледжу Національного університету харчових технологій.

Відбулося влучання і падіння ракет саме по мирних об'єктах міста Сміли,

– розповів Ігор Табурець.

Як повідомили в ОВА, ще одна ракета впала на територію приватних будинків. Там пошкоджено кілька домівок. На щастя, обійшлося без жертв.

Наслідки ворожого удару по Черкащині / Фото Черкаської ОВА

Також у місті пошкоджено три дев'ятиповерхові житлові будинки. Постраждали шестеро людей, серед них – одна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Як передає Ігор Табурець, наразі фахівці оцінюють руйнування об'єктів.

Крім того, цієї ночі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Також Повітряні сили повідомляли про рух ворожих цілей на Бурштин, що на Івано-Франківщині. Вибухи було чутно також на Миколаївщині, Київщині та Рівненщині.