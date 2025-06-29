Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.
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Наслідки ворожого обстрілу Тернопільщини
Уночі 29 червня окупанти здійснили масований обстріл України, зокрема постраждали області на Заході країни. Негода розповів про наслідки в Тернопільській області.
За його словами, сили ППО збили крилаті ракети й ворожий БпЛА типу "Герань-2". Серед наслідків обстрілу:
- у селі Іване-Золоте падіння уламків ударного безпілотника та детонація бойової частини. Частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства,
- у селі Яблунів падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства – без негативних наслідків,
- у селі Лози падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. Пошкоджено приватну господарську будівлю.
Відомо, що постраждалих серед людей немає.
Загалом уночі росіяни використали для атаки на Україну 537 засобів повітряного нападу. Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів.