Россияне ударили "Шахедом" по больнице в Конотопе

Российские войска 1 июня запустили ударные дроны по Сумской области. Один из беспилотников ударил в медучреждение в Конотопе.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Какие последствия удара?

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника с запада Сумщины в направлении Конотопа.

Впоследствии Артем Семенихин сообщил, что враг ударил по больнице в Конотопе. Он отметил, что это было не падение "Шахеда", а прицельный удар по медучреждению.

По данным городского головы, в результате атаки никто не пострадал. Однако фиксируют повреждение здания больницы.

Утром 1 июня русские войска атаковали Белгород-Днестровскую общину в Одесской области. В результате обстрела в городе повреждены админздания и заведение здравоохранения.

Ночью враг ударил беспилотниками по Харькову. В одном из районов дрон попал по гаражному кооперативу, где загорелись гаражи и автомобили. Повреждены также многоэтажки рядом. В результате удара в том только в том районе пострадали 4 человека.