Россияне ударили по центру Чернигова

Оккупанты из России ударили по центру Чернигова. Вероятно хотели попасть в горсовет.

Об этом сказал секретарь горсовета Александр Ломако.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Враг нанес удар по Черниговскому городскому совету. Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой 9-ти этажкой по Магистратской. Это атака на мирное население города", – заявил Александр Ломако.



Удар по Чернигову / Фото Love Chernihiv

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.