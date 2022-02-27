Россияне ударили по центру Чернигова
27 февраля 2022 , 15:18Читати новину українською
Источник:Александр Ломако
Оккупанты из России ударили по центру Чернигова. Вероятно хотели попасть в горсовет.
Об этом сказал секретарь горсовета Александр Ломако.
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"Враг нанес удар по Черниговскому городскому совету. Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой 9-ти этажкой по Магистратской. Это атака на мирное население города", – заявил Александр Ломако.
Удар по Чернигову / Фото Love Chernihiv
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