В Кривом Роге раздавались взрывы: Россия ударила "Шахедами"

Россия атаковала Кривой Рог "Шахедами". Утром 26 марта там раздались взрывы.

О последствиях рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 5 утра. Впоследствии над городом фиксировали несколько "Шахедов".

В 6:33 – раздались взрывы.

Впоследствии Александр Ганжа сообщил, что в городе поврежден объект инфраструктуры.

Предварительно, никто не пострадал.

На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Обратите внимание! Александр Вилкул сообщил, что в 12:00 в Кривом Роге будет проведен плановый взрыв на карьере.

Всего под атакой страны-террористки оказались 3 района области. Кроме беспилотников, она била артиллерией.

Так, удар был нанесен по Никопольщине, в частности Марганецкой и Покровской громадах. А на Синельниковщине – Николаевской, Васильковской и Петропавловской.

Повреждены предприятия. Горел частный дом,

– сообщил Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область / Фото ОВА

