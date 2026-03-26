В Кривом Роге раздавались взрывы: Россия ударила "Шахедами"
- В Кривом Роге утром 26 марта прогремели взрывы в результате атаки "Шахедов", поврежден объект инфраструктуры, но предварительно никто не пострадал.
- Атаки также подверглись другие районы области, в частности Никопольщина и Синельниковщина.
Россия атаковала Кривой Рог "Шахедами". Утром 26 марта там раздались взрывы.
О последствиях рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 5 утра. Впоследствии над городом фиксировали несколько "Шахедов".
В 6:33 – раздались взрывы.
Впоследствии Александр Ганжа сообщил, что в городе поврежден объект инфраструктуры.
Предварительно, никто не пострадал.
На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий.
Обратите внимание! Александр Вилкул сообщил, что в 12:00 в Кривом Роге будет проведен плановый взрыв на карьере.
Всего под атакой страны-террористки оказались 3 района области. Кроме беспилотников, она била артиллерией.
Так, удар был нанесен по Никопольщине, в частности Марганецкой и Покровской громадах. А на Синельниковщине – Николаевской, Васильковской и Петропавловской.
Повреждены предприятия. Горел частный дом,
– сообщил Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область / Фото ОВА
Атаки на Украину: последние новости
В ночь на 26 марта российская армия ударила по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Больше всего пострадал Измаильский район, там есть повреждения. К слову, ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что эшелонированная противовоздушная оборона обезвреживает большинство угроз для региона.
Вечером громко было и в Запорожской области. Предупреждали о движении вражеских беспилотников.