За сутки 1 мая российские оккупанты обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в ООС 2 мая.

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В результате очередного варварского обстрела украинского города Лиман Краматорского района погибла семейная пара, еще три человека получили ранения различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Российские захватчики также попали в зернохранилище в Лимане. А в Маяках обстреляли птицефабрику. Также оккупанты повредили продовольственные магазины, гаражи, здание пожарно-спасательной части; разрушили линии электропередач, железнодорожный переезд станции Знаменко и другие гражданские объекты.

Во Владимировке и Великой Новоселке с минно-взрывными травмами, ожогами и другими ранениями госпитализировали 7 мирных жителей.

За минувшие сутки спасатели совершили 24 выезда. Чрезвычайники потушили 8 пожаров, которые возникли после вражеских обстрелов как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Ситуация в Луганской области

За сутки 1 мая российские оккупанты обстреляли:

Лисичанск;

Рубежное;

Горское;

Новодружеск.

"В результате российских артиллерийских обстрелов повреждена гимназия в Лисичанске и 2 детских оздоровительных заведения Донецкой области – "Березка" (Святогорск) и "Орленок" (Брусовка)", – сообщают в ООС.

За минувшие сутки эвакуировали из Лисичанска 26 человек. Из населенных пунктов Донбасса жителей не вывозили, потому что российские оккупанты не прекращали обстрелы даже на некоторое время.

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