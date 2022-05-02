За добу 1 травня російські окупанти обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Про це повідомили в ООС 2 травня.

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Унаслідок чергового варварського обстрілу українського міста Лиман Краматорського району загинула сімейна пара, ще три особи зазнали поранень різного ступеня тяжкості,

– мовиться в повідомленні.

Російські загарбники також влучили в зерносховище в Лимані. А в Маяках обстріляли птахофабрику. Також окупанти пошкодили продовольчі магазини, гаражі, будівлю пожежно-рятувальної частини; зруйнували лінії електропередач, залізничний переїзд станції Знаменка та інші цивільні об'єкти.

У Володимирівці та Великій Новосілці із мінно-вибуховими травмами, опіками та іншими пораненнями госпіталізували 7 мирних жителів.

За минулу добу рятувальники здійснили 24 виїзди. Надзвичайники загасили 8 пожеж, що виникли після ворожих обстрілів як і в Донецькій, так і в Луганській областях.

Ситуація на Луганщині

За добу 1 травня російські окупанти обстріляли:

Лисичанськ;

Рубіжне;

Гірське;

Новодружеськ.

"Внаслідок російських артилерійських обстрілів пошкоджена гімназія в Лисичанську і 2 дитячі оздоровчі заклади Донеччини — "Берізка" (Святогірськ) та "Орлятко" (Брусівка)", – повідомляють в ООС.

За минулу добу евакуювали з Лисичанська 26 людей. Із населених пунктів Донеччини жителів не вивозили, тому що російські окупанти не припинили обстріли навіть тимчасово.

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