Под обстрелом оказался населённый пункт Зноб-Новгородское. Оккупанты нанесли удар в районе местного профессионально-аграрного лицея.

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Что известно о новом обстреле Сумщины

В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики днем нанесли ракетный удар по зданию профессионального аграрного лицея в поселке Зноб-Новгородское.

В результате удара погиб 1 гражданский, еще 5 человек – ранены.

В Сумской областной прокуратуре сообщили, что, предварительно, погиб 52-летний работник учебного заведения.



Воронка возле лицея / фото Андрея Ермака

На обстрел уже отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он также подтвердил ракетный удар по поселку Зноб-Новгородское.



Обломки ракеты / фото ОК "Север"



Оккупанты обстреляли ракетами Сумщину / фото ОК "Север"



Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине / фото ОК "Север"

Угроза ракетных ударов очень высокая

По состоянию на 13 марта не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников. В Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракетами типа "Калибр". Таким образом, угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высокая.

Позже стало известно, что враг продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подводная лодка. Общий залп – до 20 ракет.