Вражеские силы снова нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Сообщается, что в результате прилета никто из местных жителей не пострадал.
Пожар, возникший вследствие попадания, уже был потушен.
По данным ГСЧС, спасатели уже разыскали обломки от ракеты, которую запустили российские кафиры.
Что известно о взрывах в Днепре
Взрывы прогремели утром 29 июня. Они прозвучали раньше сигналов воздушной тревоги в городе. После того, как ракеты попали в окрестности, в Днепре загудели сирены.
Тревогу на Днепропетровщине объявили около 10:00 утра. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседней Запорожской области. В местных телеграмм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.