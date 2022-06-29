Ворожі сили знову завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Повідомляється, що внаслідок "прильоту" ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Пожежу, яка виникла внаслідок влучання, вже загасили.
За даними ДСНС, рятувальники знайшли уламки від ворожої ракети, яку запустили російські окупанти.
Що відомо про вибухи в Дніпрі
- Вибухи прогриміли вранці 29 червня. Вони пролунали в місті раніше за сигнали повітряної тривоги. Після того, як ракети влучили в околиці, у Дніпрі загуділи сирени.
- Тривогу на Дніпропетровщині оголосили близько 10:00 ранку. Майже одразу сирени прозвучали на території сусідньої Запорізької області. У місцевих телеграм-каналах писали, що над одним із районів Дніпра здіймався дим.
- Раніше, 28 червня, російські окупанти вдарили по місту ракетами: постраждав цивільний об'єкт – станція технічного обслуговування. На жаль, загинуло 2 цивільних осіб. Їхні тіла знайшли під завалами СТО.
- У Дніпропетровській ОВА кажуть, що кількість постраждалих сягнула 7, серед них – 6-річний хлопчик. Його зачепив уламок скла з розбитого вікна. Двох людей доправили до лікарні, решта – лікуються амбулаторно.
Обстріл Миколаєва 29 червня – що відомо
- Вранці 29 червня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та постраждалі.
- Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
- Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверх. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.
- Крім того, від ворожої атаки зруйнувало 10 приватних гаражів, розташованих поруч. Машини теж пошкоджені.
- Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей.
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