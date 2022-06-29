Ворожі сили знову завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Повідомляється, що внаслідок "прильоту" ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Пожежу, яка виникла внаслідок влучання, вже загасили.

За даними ДСНС, рятувальники знайшли уламки від ворожої ракети, яку запустили російські окупанти.

Що відомо про вибухи в Дніпрі

Вибухи прогриміли вранці 29 червня. Вони пролунали в місті раніше за сигнали повітряної тривоги. Після того, як ракети влучили в околиці, у Дніпрі загуділи сирени.

Тривогу на Дніпропетровщині оголосили близько 10:00 ранку. Майже одразу сирени прозвучали на території сусідньої Запорізької області. У місцевих телеграм-каналах писали, що над одним із районів Дніпра здіймався дим.

Раніше, 28 червня, російські окупанти вдарили по місту ракетами: постраждав цивільний об'єкт – станція технічного обслуговування. На жаль, загинуло 2 цивільних осіб. Їхні тіла знайшли під завалами СТО.

У Дніпропетровській ОВА кажуть, що кількість постраждалих сягнула 7, серед них – 6-річний хлопчик. Його зачепив уламок скла з розбитого вікна. Двох людей доправили до лікарні, решта – лікуються амбулаторно.

Обстріл Миколаєва 29 червня – що відомо

Вранці 29 червня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверх. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.

Крім того, від ворожої атаки зруйнувало 10 приватних гаражів, розташованих поруч. Машини теж пошкоджені.

Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей.

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