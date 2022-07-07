Таким образом, оккупанты хотят заставить людей сдать позиции ВСУ. В частности, такое сообщение появилось в чате города Торецк.
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Как угрожают россияне в местных чатах
Неизвестный пользователь присоединился к местному чату и приказал людям указать, откуда работает украинская артиллерия, а иначе "ответ будет жестким" и будет много жертв.
Если вы не напишете мне все, откуда у вас работает арта противника, то жертв среди вас будет очень много, потому что отвечать будем жестко. Прошу понять и перейти к сотрудничеству,
– говорится в угрозе.
Скриншот с местного чата
Вчера оккупанты стреляли по Торецку: погибла семья
6 июля россияне нанесли ракетный удар по Торецку. Вражеские ракеты попали по двум домам частного сектора.
Сначала было известно, что есть раненый человек и о том что в одном из домов под завалами оказались три человека. Во время разбора завалов оказалось что вся семья – пожилая женщина, ее дочь и внучка – погибли. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призывает жителей прифронтовых территорий эвакуироваться, поскольку российские захватчики продолжают жестоко строить по гражданским.
Не ведитесь на провокации врага – эвакуируйте, чтобы сохранить себе жизнь.
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