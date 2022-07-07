Таким чином окупанти хочуть змусити людей здати позиції ЗСУ. Зокрема таке повідомлення з'явилося у чаті міста Торецьк.

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Як погрожують росіяни у місцевих чатах

Невідомий користувач долучився до місцевого чату та наказав людям вказати, звідки працює українська артилерія, бо інакше "відповідь буде жорсткою" і буде багато жертв.

Якщо ви не напишете мені всі, звідки у вас працює артилерія противника, то жертв серед вас буде дуже багато, тому що відповідати будемо жорстко. Прошу зрозуміти та перейти до співпраці,

– мовиться в погрозі.



Скриншот з місцевого чату

Довідка. З 1938 року місто Торецьк називався Дзержинськ, проте його декомунізували у 2016 році. Зауважимо, що Дзержинськ – не історична назва. До 1938 року населений пункт мав назву Щербинівка.

Вчора окупанти вгатили по Торецьку: загинула сім'я

6 липня росіяни завдали ракетного удару по Торецьку. Ворожі ракети влучили по двох будинках приватного сектора.

Спочатку було відомо, що є поранена людина і про те, що в одному з будинків під завалами опинилися троє осіб. Під час розбору завалів виявилась. що уся сім'я – жінка похилого віку, її дочка та онука – загинули. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко закликає мешканців прифронтових територій евакуюватися, оскільки російські загарбники продовжують жорстоко гатити по цивільних.

Не ведіться на провокації ворога – евакуюйтеся, щоб зберегти собі життя.

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