Карательные меры и укрепление Керченского моста: что сейчас происходит в Крыму

Россияне продолжают терроризировать местных на территории временно оккупированного Крыма. Их давление на население увеличивается.

Оккупанты таким образом хотят сильнее укрепить свою власть и доказать местному населению, что они там – навсегда. Подробнее о ситуации на Крымском полуострове 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Что происходит в Крыму

Россияне действительно укрепляются, с лета особенно укрепляют Керченский мост. Прежде всего они делают боновые заграждения, параллельно к мосту устанавливают бетонные сооружения. Также у основных стержней строят бетонные пирсы и между ними протягивают металлические решетки,

– рассказал Рефат Чубаров.

Одновременно с тем карательные органы российских оккупантов публично проводят новые карательные мероприятия. Более того, оккупанты проводят учения с окружением определенных территорий.

"Разворачивают вокруг нескольких сел военных, окружают их. Объясняют населению, что так они будут противодействовать "диверсантам". На самом деле все это рассчитано на запугивание местных. Россияне также посещают семьи, у которых есть родня на материковой части Украины. Недавно провели рейды по семьям крымских татар, у кого дети являются военными ВСУ", – отметил председатель Меджлиса.

Все действия российских оккупантов, по словам Чубарова, направлены на удержание контроля над Крымом и запугивание людей, которые выступают против оккупации. В частности, на местных давят в вопросах выезда с территории полуострова.

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"Все десять лет российской оккупации Крыма является инструментом удерживания контроля над крымским обществом. Они хотят раздавить волю людей и сделать их абсолютно покорными себе", – подчеркнул Чубаров.

Россияне продолжают распространение пропаганды

Россияне также взяли полный контроль над информационным потоком. Они пристально следят за политической жизнью в Украине, событиями на фронте и в мире в целом.

Любое событие они пытаются так перекрутить, чтобы убеждать население оккупированных территорий в том, что все это навечно, что никуда российские войска оттуда не уйдут,

– подчеркнул Чубаров.

Поэтому проукраинскому населению в Крыму, по возможности, стоит проверять информацию не в российских, а украинских или хотя бы международных источниках. Стоит, однако, помнить о правилах безопасности, ведь российский террор может только усилиться.