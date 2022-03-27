Чернышев заявил, что список разрушенных россией зданий перевалил за несколько тысяч. По предварительным оценкам, сказал министр, Украине уже нанесли убытки на десятки миллиардов долларов.

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По словам министра, известно о примерно 4 500 жилых домах, около 100 заводах и предприятиях, около 400 учебных заведений и 150 учреждениях здравоохранения.

Эти цифры каждый день, а возможно, каждый час растут. В это время, когда мы говорим, продолжаются бомбардировки, гибнут люди, разрушается инфраструктура,

– отметил Чернышев.

После прекращения военных действий, утверждает Чернышев, можно будет провести точный и окончательный подсчет уничтоженных построек.

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