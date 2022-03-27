Олексій Чернишов заявив, що список зруйнованих Росією будівель перевалив за кілька тисяч. За попередніми оцінками, сказав міністр, Україні вже завдали збитків на десятки мільярдів доларів.

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За словами Олексія Чернишова, відомо про приблизно 4500 житлових будинків, близько 100 заводів і підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я.

Ці цифри кожного дня, а, можливо, кожної години зростають. У цей час, коли ми говоримо, тривають бомбардування, гинуть люди, інфраструктура руйнується,

– зазначив Чернишов.

Після припинення воєнних дій, стверджує Чернишов, можна буде здійснити точний і остаточний підрахунок знищених будівель.

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